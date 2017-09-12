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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бертон Альбион
Норвич Сити - Бертон Альбион: обзор матча 12 сентября 2017
Норвич Сити
12.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бертон Альбион
90'
+4
Желтая карточка
Д. Бакстон
Желтая карточка
К. Джером
90'
+3
Желтая карточка
М. Вранчич
62'
54'
Желтая карточка
Л. Мерфи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Бертон Альбион
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
3-3-2
1
Ганн
12
Пинту
4
Циммерманн
5
Клозе
6
Теттей
8
Вранчич
14
Хулахан
7
Оливейра
23
Мерфи
3-2-1-3
13
Бювотер
23
Бакстон
6
Тернер
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
3
Уорнок
7
Мерфи
9
Сорделл
20
Мэйсон
7
Экинс
Остались в запасе
Норвич Сити
Бертон Альбион
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Норвич Сити - Бертон Альбион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
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Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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