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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Ювентус
Барселона - Ювентус: обзор матча 12 сентября 2017
Барселона
12.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ювентус
45'
Л. Месси
56'
И. Ракитич
69'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Ювентус
89'
Желтая карточка
Ф. Калигара
86'
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Г. Игуаин
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Иньеста
83'
Замена
Паулиньо
️️️️
И. Ракитич
77'
74'
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
С. Роберто
️️️️
У. Дембеле
71'
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
69'
62'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Р. Бентанкур
60'
Желтая карточка
А. Барцальи
ГОЛ! 2:0!
И. Ракитич
56'
Желтая карточка
Л. Месси
54'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
45'
41'
Замена
С. Стураро
️️️️
М. Де Шильо
Желтая карточка
Н. Семеду
35'
25'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ПП
8
Блейз Матюиди
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
34
Леонардо Мерио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
27
Семеду
11
Ракитич
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
4-2-1-3
1
Буффон
22
Де Шильо
15
Барцальи
4
Бенатиа
26
Сандро
30
Бентанкур
15
Пьянич
11
Коста
9
Игуаин
21
Дибала
8
Матюиди
10
Дембеле
6
Роберто
6
Роберто
10
Дембеле
11
Ракитич
18
Паулиньо
18
Паулиньо
11
Ракитич
8
Иньеста
20
Гомеш
20
Гомеш
8
Иньеста
22
Де Шильо
27
Стураро
27
Стураро
22
Де Шильо
30
Бентанкур
10
Бернардески
10
Бернардески
30
Бентанкур
9
Игуаин
21
Калигара
21
Калигара
9
Игуаин
Остались в запасе
Барселона
Ювентус
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
34
Леонардо Мерио
ЦП
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
34
Леонардо Мерио
ЦП
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Барселона - Ювентус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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