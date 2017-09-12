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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Спортинг
Олимпиакос - Спортинг: обзор матча 12 сентября 2017
Олимпиакос
12.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
2 : 3
Завершен
Спортинг
90'
Ф. Пардо
90+3'
Ф. Пардо
2'
С. Думбия
13'
Ж. Мартинш
43'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
Б. Сезар
ГОЛ! 2:3!
Ф. Пардо
Пас отдал
Д. Фигейраш
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Ф. Пардо
90'
88'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
87'
Замена
С. Ристовски
️️️️
Б. Фернандеш
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
85'
78'
Желтая карточка
Р. Батталья
Замена
Ф. Пардо
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
78'
72'
Замена
Б. Сезар
️️️️
Ж. Мартинш
63'
Замена
Б. Дост
️️️️
С. Думбия
Замена
Э. Эменике
️️️️
У. Джурджевич
62'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
48'
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Фортунис
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
Б. Фернандеш
Пас отдал
С. Коатес
Желтая карточка
А. Ромао
24'
13'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мартинш
Пас отдал
С. Думбия
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
М. Акунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
22
Марко Марин
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
3-4-2-1
1
Капино
3
Энгелс
90
Фигейраш
3
Эльабделлауи
8
Оджиджа-Офое
15
Ромао
30
Жилле
16
Карсела-Гонсалес
22
Марин
7
Фортунис
32
Джурджевич
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
4
Коатес
22
Матье
33
Сильва
12
Пиччини
10
Карвалью
21
Акунья
6
Батталья
10
Мартинш
8
Фернандеш
22
Думбия
7
Фортунис
14
Зделар
14
Зделар
7
Фортунис
32
Джурджевич
10
Эменике
10
Эменике
32
Джурджевич
16
Карсела-Гонсалес
27
Пардо
27
Пардо
16
Карсела-Гонсалес
8
Фернандеш
33
Ристовски
33
Ристовски
8
Фернандеш
10
Мартинш
11
Сезар
11
Сезар
10
Мартинш
22
Думбия
12
Дост
12
Дост
22
Думбия
Остались в запасе
Олимпиакос
Спортинг
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Силвио Прото
ВР
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Силвио Прото
ВР
92
Себа
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Олимпиакос - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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