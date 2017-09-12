Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Базель
Манчестер Юнайтед - Базель: обзор матча 12 сентября 2017
Манчестер Юнайтед
12.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Базель
35'
М. Феллайни
53'
Р. Лукаку
84'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Базель
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
84'
83'
Желтая карточка
Т. Джака
77'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Б. Риверос
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
77'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Марсьяль
69'
66'
Замена
К. Буа
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
61'
Желтая карточка
М. Ланг
Желтая карточка
Д. Блинд
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Блинд
53'
Желтая карточка
Э. Янг
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Э. Янг
35'
28'
Желтая карточка
Э. Баланта
Замена
М. Феллайни
️️️️
П. Погба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
7
Александер Франссон
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
17
Блинд
18
Матич
22
Мхитарян
8
Погба
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
4-1-2-2-1
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
25
Аканджи
15
Риверос
3
Баланта
7
Дзуффи
34
Джака
11
Штеффен
10
Эльюнусси
9
ван Вольфсвинкел
8
Погба
25
Феллайни
25
Феллайни
8
Погба
9
Марсьяль
77
Лингард
77
Лингард
9
Марсьяль
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
9
ван Вольфсвинкел
33
Буа
33
Буа
9
ван Вольфсвинкел
15
Риверос
11
Оберлен
11
Оберлен
15
Риверос
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Базель
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Мирко Сальви
ВР
7
Александер Франссон
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
7
Александер Франссон
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Базель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Базель
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+