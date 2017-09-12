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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Карабах
Челси - Карабах: обзор матча 12 сентября 2017
Челси
12.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
6 : 0
Завершен
Карабах
5'
Педро
30'
Д. Дзаппакоста
55'
С. Аспиликуэта
71'
Т. Бакайоко
76'
М. Батшуайи
82'
М. Медведев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Карабах
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
М. Медведев
82'
77'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
П. Энрике
ГОЛ! 5:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Т. Бакайоко
76'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
С. Аспиликуэта
75'
ГОЛ! 4:0!
Т. Бакайоко
71'
70'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Г. Гараев
70'
Замена
Д. Диниев
️️️️
Р. Садыгов
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Н. Канте
63'
Замена
Э. Азар
️️️️
Педро
58'
ГОЛ! 3:0!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
С. Фабрегас
55'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
Т. Куртуа
30'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
16'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Виллиан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Мичел
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Карабах
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
15
Кристенсен
24
Кэхилл
3
Алонсо
91
Канте
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Педро
44
Батшуайи
4-1-3-2
23
Сехич
15
Гусейнов
5
Медведев
14
Садыгов
52
Ржежничак
2
Гараев
20
Алмейда
8
Мичел
77
Геррье
9
Ндлову
7
Энрике
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Бакайоко
8
Бакайоко
91
Канте
9
Педро
10
Азар
10
Азар
9
Педро
7
Энрике
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
7
Энрике
14
Садыгов
7
Диниев
7
Диниев
14
Садыгов
2
Гараев
11
Эмрели
11
Эмрели
2
Гараев
Остались в запасе
Челси
Карабах
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Челси - Карабах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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