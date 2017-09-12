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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл: обзор матча 12 сентября 2017
Куинз Парк Рейнджерс
12.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 2
Завершен
Миллуолл
73'
М. Луонго
85'
М. Смит
6'
К. МакЛафлин
50'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
ГОЛ! 2:2!
М. Смит
85'
83'
Желтая карточка
К. МакЛафлин
80'
Желтая карточка
Р. Танниклифф
ГОЛ! 1:2!
М. Луонго
73'
70'
Желтая карточка
Д. Арчер
52'
Желтая карточка
С. Морисон
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уоллес
Пас отдал
Ш. Уилльямс
41'
Красная карточка
Л. Грегори
Желтая карточка
Л. Фримен
39'
26'
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
Желтая карточка
Н. Онуоха
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. МакЛафлин
Пас отдал
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Миллуолл
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
4-3-2-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
5
Онуоха
14
Робинсон
15
Баптисте
21
Луонго
4
Сковен
12
Макки
15
Фримен
22
Вшолек
14
Вашингтон
4-1-3-2
31
Арчер
4
Хатчинсон
17
Уэбстер
2
МакЛафлин
3
Мередит
6
Уилльямс
17
Уоллес
3
Фергюсон
6
Сэйвилл
20
Морисон
9
Грегори
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
44
Фред Оньединма
ПП
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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