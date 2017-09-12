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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Мидлсбро
Астон Вилла - Мидлсбро: обзор матча 12 сентября 2017
Астон Вилла
12.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Коджиа
83'
80'
Желтая карточка
С. Кристи
Красная карточка
Х. Лэнсбери
64'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
31'
4'
Красная карточка
А. Траоре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-5-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
26
Терри
27
Эль-Мохамади
23
Лэнсбери
15
Йединак
14
Хурихейн
8
Бьярнасон
23
Снодграсс
9
Дэвис
4-4-1-1
12
Рэндольф
2
Фабио
23
Фрай
29
Кристи
23
Гибсон
8
Бэйкер
19
Даунинг
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
24
Траоре
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Астон Вилла
Мидлсбро
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Астон Вилла - Мидлсбро
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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