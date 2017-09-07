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    Расписание матчей 07-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    7 сентября, четверг
    02:30
    Нью-Йорк Сити
    1:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 7 тур
    7 сентября, четверг
    10:00
    Смена
    1:0
    Сахалин
    Матч завершен
    7 сентября, четверг
    14:30
    Динамо
    3:0
    Зенит
    Матч завершен
    7 сентября, четверг
    15:00
    Иртыш
    0:0
    Чита
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 8 тур
    7 сентября, четверг
    18:00
    Энергомаш
    3:1
    Строгино
    Матч завершен
    7 сентября, четверг
    19:00
    Арарат-Армения
    1:0
    Рязань
    Матч завершен
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