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    Расписание матчей 17-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 24 тур
    17 сентября, воскресенье
    01:00
    Ботафого
    2:0
    Сантос
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    03:00
    Понте-Прета
    1:3
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Аваи
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    3:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    22:00
    Витория
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    0:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    2:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    17 сентября, воскресенье
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:2
    Коламбус
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    2:3
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    03:00
    Даллас
    0:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    3:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    03:30
    Чикаго Файр
    3:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    1:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    2:1
    Портленд
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    0:4
    Торонто
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    1:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    20:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    0:0
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 9 тур
    17 сентября, воскресенье
    08:00
    Сахалин
    3:1
    Иртыш
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    09:00
    Смена
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур
    17 сентября, воскресенье
    11:00
    СКА-Хабаровск
    2:2
    Ахмат
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    13:00
    Тосно
    2:2
    Спартак
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:30
    Рубин
    0:1
    Урал
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 5 тур
    17 сентября, воскресенье
    13:00
    Леонеса
    3:2
    Уэска
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Алькоркон
    1:1
    Барселона Б
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Реал Ов
    1:0
    Кадис
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Химнастик
    3:1
    Альбасете
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    21:00
    Кордоба
    2:0
    Тенерифе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 4 тур
    17 сентября, воскресенье
    13:00
    Алавес
    0:3
    Вильярреал
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    17:15
    Жирона
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:30
    Лас-Пальмас
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    21:45
    Реал Сосьедад
    1:3
    Реал
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 9 тур
    17 сентября, воскресенье
    13:00
    Динамо-2
    2:2
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 4 тур
    17 сентября, воскресенье
    13:30
    Сассуоло
    1:3
    Ювентус
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Милан
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Наполи
    6:0
    Беневенто
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    СПАЛ
    0:2
    Кальяри
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Торино
    2:2
    Сампдория
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Кьево
    1:1
    Аталанта
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    21:45
    Дженоа
    2:3
    Лацио
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 10 тур
    17 сентября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    1:0
    Челябинск
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов-2
    2:1
    Урал-2
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    15:00
    Анжи-Юниор
    3:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    КАМАЗ
    0:1
    Мордовия
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Нефтехимик
    0:0
    Волга
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Сызрань-2003
    1:0
    Оренбург-2
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 9 тур
    17 сентября, воскресенье
    14:00
    Мидтьюлланд
    5:1
    Хобро
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Хельсингор
    0:4
    Копенгаген
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    0:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 4 тур
    17 сентября, воскресенье
    14:30
    Хоффенхайм
    1:1
    Герта
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:30
    Байер
    4:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Боруссия
    5:0
    Кельн
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 22 тур
    17 сентября, воскресенье
    15:00
    Нафтан
    3:2
    Неман
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Слуцк
    1:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Славия-Мозырь
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 27 тур
    17 сентября, воскресенье
    15:00
    Шахтер
    2:1
    Окжетпес
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 5 тур
    17 сентября, воскресенье
    15:30
    АДО Ден Хааг
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    15:30
    Твенте
    4:0
    Утрехт
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    17:45
    Витесс
    1:1
    Венло
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    17:45
    ПСВ
    1:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 7 тур
    17 сентября, воскресенье
    15:30
    Зюлте-Варегем
    2:1
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Остенде
    0:2
    Гент
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    21:00
    Эйпен
    1:1
    Стандард
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 5 тур
    17 сентября, воскресенье
    15:30
    Челси
    0:0
    Арсенал
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Манчестер Юнайтед
    4:0
    Эвертон
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 4 тур
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    1:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    18:15
    Ларисса
    0:0
    Атромитос
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    18:15
    Платаниас
    0:0
    Керкира
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    20:30
    ПАС Ламия
    0:1
    АЕК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 6 тур
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Амьен
    0:2
    Марсель
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Анжер
    0:1
    Метц
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Ренн
    0:1
    Ницца
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    22:00
    ПСЖ
    2:0
    Лион
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 7 тур
    17 сентября, воскресенье
    16:00
    Яблонец
    5:0
    Высочина
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Славия
    2:0
    Спарта
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 5 тур
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Истанбул Башакшехир
    2:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Османлыспор
    2:4
    Сивасспор
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    20:00
    Аланьяспор
    1:4
    Фенербахче
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    20:00
    Гезтепе
    3:2
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 9 тур
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Кубань-2
    1:3
    Армавир
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Чайка
    1:1
    Афипс
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 9 тур
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Заря
    0:0
    Карпаты
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:30
    Олимпик
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:30
    Черноморец
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 10 тур
    17 сентября, воскресенье
    17:00
    Локомотив (мол)
    2:1
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 8 тур
    17 сентября, воскресенье
    17:30
    Маттерсбург
    1:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    20:00
    Аустрия
    5:1
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 6 тур
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Белененсеш
    2:1
    Эшторил
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    20:00
    Риу Аве
    1:2
    Порту
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    22:15
    Брага
    2:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 22 тур
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    2:3
    Мольде
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    0:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    0:1
    Бранн
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Согндаль
    0:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    5:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    17 сентября, воскресенье
    21:00
    Русенборг
    3:0
    Волеренга
    Матч завершен
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