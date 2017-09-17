Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 17 сентября 2017
Манчестер Юнайтед
17.09.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
4'
Л. Валенсия
84'
Г. Мхитарян
89'
Р. Лукаку
90+2'
А. Марсьяль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Марсьяль
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Лингард
89'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Г. Мхитарян
88'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Лукаку
84'
Желтая карточка
Э. Байи
82'
82'
Замена
К. Миральяс
️️️️
У. Руни
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Мата
77'
76'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
И. Гуйе
66'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Т. Дэвис
63'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
61'
ГОЛ! 1:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
Н. Матич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Дэви Классен
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
3-1-3-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
3
Байи
4
Джонс
18
Матич
22
Мхитарян
25
Феллайни
25
Валенсия
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
3-4-1-1-1
1
Пикфорд
19
Ягиелка
5
Уилльямс
15
Мартина
5
Кин
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
3
Бэйнс
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Руни
64
Мата
21
Эррера
21
Эррера
64
Мата
9
Рэшфорд
77
Лингард
77
Лингард
9
Рэшфорд
22
Мхитарян
9
Марсьяль
9
Марсьяль
22
Мхитарян
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
5
Гуйе
22
Дэвис
19
Рамирес
19
Рамирес
22
Дэвис
32
Руни
87
Миральяс
87
Миральяс
32
Руни
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
18
Дэви Классен
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
18
Дэви Классен
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+