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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 17 сентября 2017
Реал Сосьедад
17.09.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 4 тур
1 : 3
Завершен
Реал
28'
К. Родригес
19'
Б. Майорал
36'
К. Родригес (АГ)
61'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
90'
+3
Замена
Начо
️️️️
Т. Эрнандес
86'
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Асенсио
Замена
И. Агиррече
️️️️
А. Янузай
77'
75'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Б. Майорал
Замена
Хуанми
️️️️
Х. Прието
69'
64'
Желтая карточка
Каземиро
61'
ГОЛ! 1:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
Иско
Замена
К. Вела
️️️️
С. Каналес
57'
Желтая карточка
А. Янузай
45'
+1
Желтая карточка
А. Ильярраменди
42'
38'
Желтая карточка
М. Асенсио
Желтая карточка
Д. Льоренте
36'
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Родригес
ГОЛ! 1:1!
К. Родригес
Пас отдал
А. Одриосола
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
Пас отдал
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Франсиско Фойласье
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-3-2-1
28
Рульи
77
Родригес
3
Льоренте
6
Элустондо
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
20
Каналес
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
4-1-1-3-1
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
19
Эрнандес
5
Каземиро
14
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
10
Асенсио
9
Майорал
10
Прието
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Прието
20
Каналес
10
Вела
10
Вела
20
Каналес
24
Янузай
9
Агиррече
9
Агиррече
24
Янузай
19
Эрнандес
6
Начо
6
Начо
19
Эрнандес
10
Асенсио
25
Себальос
25
Себальос
10
Асенсио
9
Майорал
17
Васкес
17
Васкес
9
Майорал
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
29
Франсиско Фойласье
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
29
Франсиско Фойласье
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
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