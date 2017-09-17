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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 17 сентября 2017
Сассуоло
17.09.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
51'
М. Политано
16'
П. Дибала
49'
П. Дибала
63'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Ювентус
86'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
63'
ГОЛ! 1:3!
П. Дибала
Желтая карточка
К. Адьяпонг
56'
ГОЛ! 1:2!
М. Политано
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
31'
Желтая карточка
А. Сандро
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3-2-3-1-1
47
Консильи
17
Адьяпонг
15
Ачерби
28
Каннаваро
5
Летшерт
14
Лирола
4
Маньянелли
8
Сенси
36
Маццителли
21
Политано
11
Фальчинелли
4-3-3
1
Буффон
2
Лихтштайнер
24
Ругани
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
8
Матюиди
21
Дибала
9
Манджукич
9
Игуаин
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
13
Войцех Щесны
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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