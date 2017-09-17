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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 17 сентября 2017
Челси
17.09.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
Э. Бельерин
90'
+1
Желтая карточка
С. Колашинац
Замена
А. Кристенсен
️️️️
А. Мората
89'
Вторая желтая
Д. Луис
87'
84'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
80'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Ивоби
73'
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
72'
Травма
Д. Уэлбек
Замена
Э. Азар
️️️️
Виллиан
70'
66'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ляказетт
Желтая карточка
А. Мората
65'
Желтая карточка
Д. Луис
52'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Педро
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛАЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
17
Алекс Ивоби
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
24
Кэхилл
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Виллиан
9
Педро
21
Мората
4-2-1-3
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Косиельни
23
Колашинац
34
Джака
18
Монреаль
21
Рэмзи
17
Ивоби
18
Уэлбек
91
Ляказетт
21
Мората
15
Кристенсен
15
Кристенсен
21
Мората
9
Педро
8
Бакайоко
8
Бакайоко
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
10
Азар
10
Виллиан
17
Ивоби
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
91
Ляказетт
4
Санчес
4
Санчес
91
Ляказетт
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
Остались в запасе
Челси
Арсенал
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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