Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор: обзор матча 17 сентября 2017
Истанбул Башакшехир
17.09.2017, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
36'
Э. Белезоглу (П)
79'
М. Эрдинг
15'
Б. Йылмаз (П)
49'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
90'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
ГОЛ! 2:2!
М. Эрдинг
79'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
71'
Желтая карточка
Г. Клиши
52'
49'
ГОЛ! 1:2!
Б. Йылмаз
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Белезоглу
36'
Желтая карточка
М. Текдемир
23'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Йылмаз
Желтая карточка
Э. Адебайор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Трабзонспор
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-3-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
3
Клиши
24
Епуряну
21
Текдемир
11
Фрей
10
Кахведжи
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
1-5-1
18
Альварадо
27
Перейра
33
Омюр
7
Соса
33
Куцка
5
Йокушлу
10
Шахан
17
Йылмаз
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
10
Тео Бонгонда
ПВ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
15 ноября
3
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
15 ноября
3
Тренер «Трабзонспора» оценил уровень «Зенита»: «У нас не было шансов»
15 ноября
Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Трабзонспором»
15 ноября
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+