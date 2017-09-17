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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фрайбург
Байер - Фрайбург: обзор матча 17 сентября 2017
Байер
17.09.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
21'
К. Фолланд
29'
Ч. Арангис
34'
К. Фолланд
86'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фрайбург
87'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 4:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Ч. Арангис
86'
70'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
ГОЛ! 3:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Л. Бендер
34'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Арангис
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Ч. Арангис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
4-2-2-2
1
Лено
18
Венделл
4
Рецос
5
Бендер
8
Бендер
31
Кор
20
Арангис
8
Брандт
38
Беллараби
29
Хаверц
31
Фолланд
3-1-2-2
1
Шволов
17
Кюблер
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
19
Хаберер
6
Абраши
33
Терраццино
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
77
Райан Кент
ЛВ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Байер - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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