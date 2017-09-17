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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 17 сентября 2017
Кьево
17.09.2017, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
52'
С. Бастьен
85'
А. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гомес
ГОЛ! 1:0!
С. Бастьен
Пас отдал
Р. Инглесе
52'
Желтая карточка
С. Бастьен
44'
Желтая карточка
Б. Цесар
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-1-4-1
70
Соррентино
29
Каччиаторе
12
Цесар
18
Гобби
4
Томович
16
Радованович
22
Бастьен
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
45
Инглесе
3-3-2-2
95
Голлини
5
Масиелло
23
Кальдара
19
Паломино
33
Хатебур
15
де Рон
21
Кастань
27
Куртич
8
Фройлер
37
Петанья
72
Иличич
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кьево - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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