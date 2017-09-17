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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 17 сентября 2017
Милан
17.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
22'
Н. Калинич
31'
Н. Калинич
28'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
70'
Желтая карточка
Самир
ГОЛ! 2:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Ф. Кессье
31'
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Желтая карточка
А. Романьоли
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
22'
16'
Желтая карточка
А. Барак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Доннарумма
37
Мусаккио
19
Бонуччи
26
Романьоли
13
Родригес
2
Калабрия
19
Кессье
7
Бонавентура
6
Билья
10
Сусо
9
Калинич
3-4-1-2
1
Скуффет
33
Самир
5
Данило
17
Нуйтинк
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
85
Бехрами
21
Янкто
72
Барак
11
Лопес
15
Ласанья
Остались в запасе
Милан
Удинезе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
6
Али Аднан
ЛЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Милан - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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