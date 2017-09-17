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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 17 сентября 2017
Рубин
17.09.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Урал
87'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
87'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
А. Евсеев
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Цакташ
83'
65'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Э. Манучарян
Желтая карточка
В. Гранат
63'
61'
Желтая карточка
Ю. Бавин
60'
Замена
А. Данцев
️️️️
Г. Чантурия
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Жемалетдинов
57'
31'
Желтая карточка
Г. Чантурия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
17
Николай Димитров
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
3-3-2-1-1
1
Рыжиков
6
Сигурдссон
44
Навас
13
Гранат
3
Набиуллин
6
М'Вила
26
Бауэр
21
Оздоев
10
Цакташ
10
Жемалетдинов
99
Канунников
3-2-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Чернов
3
Меркулов
92
Емельянов
20
Бумаль
17
Димитров
40
Бавин
9
Чантурия
10
Бикфалви
10
Манучарян
10
Цакташ
17
Лестьенн
17
Лестьенн
10
Цакташ
10
Жемалетдинов
20
Азмун
20
Азмун
10
Жемалетдинов
9
Чантурия
7
Данцев
7
Данцев
9
Чантурия
10
Манучарян
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Манучарян
Остались в запасе
Рубин
Урал
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Рубин - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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