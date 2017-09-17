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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 17 сентября 2017
Боруссия Д
17.09.2017, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
5 : 0
Завершен
Кельн
2'
М. Филипп
45+1'
С. Папастатопулос
59'
П. Обамеянг (П)
60'
П. Обамеянг
69'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
ГОЛ! 5:0!
М. Филипп
Пас отдал
М. Дауд
69'
63'
Желтая карточка
Д. Кордоба
ГОЛ! 4:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Л. Пищек
60'
59'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Обамеянг
59'
ГОЛ! 2:0!
С. Папастатопулос
45'
+1
39'
Желтая карточка
М. Леманн
ГОЛ! 1:0!
М. Филипп
Пас отдал
А. Ярмоленко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
4-3-3
1
Бюрки
26
Пищек
21
Топрак
23
Загаду
19
Папастатопулос
81
Дауд
8
Шахин
8
Кастро
26
Филипп
7
Обамеянг
7
Ярмоленко
4-1-2-1-2
1
Хорн
24
Клюнтер
3
Хайнц
22
Мере
38
Хорн
6
Хегер
33
Леманн
31
Риссе
32
Биттенкурт
10
Осако
9
Кордоба
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
18
Томас Кесслер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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