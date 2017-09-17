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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 17 сентября 2017
Хоффенхайм
17.09.2017, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Герта
6'
С. Вагнер
55'
А. Эссвайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
90'
+1
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Желтая карточка
Ф. Пасслак
81'
72'
Желтая карточка
О. Дуда
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Эссвайн
Пас отдал
М. Платтенхардт
Желтая карточка
С. Цубер
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
Пас отдал
А. Крамарич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
6
Нордтвейт
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
7
Цубер
18
Гайгер
26
Демирбай
10
Амири
27
Крамарич
2
Вагнер
3-2-2-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Рекик
4
Лангкамп
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
35
Эссвайн
7
Леки
8
Дуда
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
1
Грегор Кобель
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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