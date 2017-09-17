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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Беневенто
Наполи - Беневенто: обзор матча 17 сентября 2017
Наполи
17.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
6 : 0
Завершен
Беневенто
3'
Аллан
15'
Л. Инсинье
27'
Д. Мертенс
32'
Х. Кальехон
65'
Д. Мертенс (П)
90'
Д. Мертенс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Беневенто
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Д. Мертенс
90'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Д. Мертенс
65'
37'
Желтая карточка
Г. Летизия
ГОЛ! 4:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Ф. Гулам
32'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
27'
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Ф. Гулам
15'
ГОЛ! 1:0!
Аллан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-4-2
27
Белец
17
Ди Кьяра
51
Антеи
15
Лучионе
25
Ломбарди
10
Виола
33
Лазаар
13
Чибса
9
Кода
55
Арментерос
Остались в запасе
Наполи
Беневенто
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Наполи - Беневенто
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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