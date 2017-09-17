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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Портленд
Реал Солт-Лейк - Портленд: обзор матча 17 сентября 2017
Реал Солт-Лейк
17.09.2017, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Портленд
14'
А. Русняк
47'
Д. Валери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Портленд
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
87'
70'
Желтая карточка
Д. Нагбе
Желтая карточка
К. Беккерман
68'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Валери
Пас отдал
Д. Асприлья
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
2
Тони Белтран
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Зарек Валентин
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Реал Солт-Лейк
16
Крис Вингерт
ЦЗ
18
Давид Хорст
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
2-3-1
18
Римандо
2
Белтран
15
Глад
19
Малхолланд
5
Беккерман
11
Русняк
8
Плата
3-2-1
24
Аттинелла
16
Валентин
33
Мабиала
24
Риджуэлл
6
Нагбе
8
Валери
27
Асприлья
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Портленд
16
Крис Вингерт
ЦЗ
18
Давид Хорст
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
90
Джейк Глисон
ВР
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
16
Крис Вингерт
ЦЗ
18
Давид Хорст
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Остались в запасе
90
Джейк Глисон
ВР
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Портленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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