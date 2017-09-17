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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Севилья
Жирона - Севилья: обзор матча 17 сентября 2017
Жирона
17.09.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
69'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Севилья
Пенальти не реализован!
А. Гранель
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ф. Васкес
85'
Желтая карточка
К. Лангле
85'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
П. Сарабия
Замена
М. Олунга
️️️️
Порту
80'
Замена
О. Кайоде
️️️️
П. Понс
80'
77'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
В. Монтойя
71'
Желтая карточка
Д. Карришу
69'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Ф. Васкес
Замена
А. Гарсия
️️️️
К. Стуани
67'
63'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Гансо
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
57'
45'
Желтая карточка
С. Корчиа
Желтая карточка
Хуанпе
25'
21'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Гансо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
22
Мохика
20
Эспиноcа
5
Муниеса
6
Хуанпе
8
Понс
6
Гранель
11
Адай
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
3-5-1-1
15
Серхио Рико
14
Корчиа
2
Лангле
23
Кароль
11
Банега
15
Н'Зонзи
10
Монтойя
23
Карришу
10
Гансо
7
Сарабия
10
Муриэль
7
Стуани
24
Гарсия
24
Гарсия
7
Стуани
10
Порту
14
Олунга
14
Олунга
10
Порту
8
Понс
80
Кайоде
80
Кайоде
8
Понс
10
Монтойя
25
Меркадо
25
Меркадо
10
Монтойя
7
Сарабия
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
7
Сарабия
10
Гансо
20
Васкес
20
Васкес
10
Гансо
Остались в запасе
Жирона
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
13
Давид Сорья
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Жирона - Севилья
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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