Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Фенербахче
Аланьяспор - Фенербахче: обзор матча 17 сентября 2017
Аланьяспор
17.09.2017, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Фенербахче
16'
В. Янссен
45+2'
М. Вальбуэна
58'
Жулиано (П)
90+5'
М. Вальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Фенербахче
90'
+5
ГОЛ! 0:4!
М. Вальбуэна
58'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Жулиано
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Вальбуэна
Пас отдал
М. Исла
45'
Желтая карточка
Соуза
27'
Желтая карточка
Л. Нету
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Янссен
Пас отдал
Соуза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Соуза
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Жулиано
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
2-3
33
Цавеллас
89
Гассама
99
Этам
10
Фернандес
19
Вагнер Лав
3-1-3-2-1
13
Камени
22
Исла
33
Али Калдырым
13
Нету
33
Нойштедтер
8
Дирар
5
Соуза
11
Туфан
28
Вальбуэна
20
Жулиано
14
Янссен
Остались в запасе
Аланьяспор
Фенербахче
1
Реми Риу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Аланьяспор - Фенербахче
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Фенербахче
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+