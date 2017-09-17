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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вильярреал
Алавес - Вильярреал: обзор матча 17 сентября 2017
Алавес
17.09.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
32'
С. Бакамбу
52'
К. Бакка
62'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Вильярреал
Желтая карточка
А. Педраса
90'
+3
89'
Замена
Д. Черышев
️️️️
К. Бакка
Замена
М. Гарсия
️️️️
И. Гомес
84'
Желтая карточка
Р. Собрино
80'
79'
Замена
Э. Унал
️️️️
С. Бакамбу
75'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Коста
67'
Желтая карточка
В. Руис
Замена
Р. Собрино
️️️️
Б. Кркич
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
С. Бакамбу
Пас отдал
С. Кастильехо
Замена
О. Ромеро
️️️️
М. Вакасо
57'
52'
ГОЛ! 0:2!
К. Бакка
45'
Желтая карточка
Родри
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
4-3-3
1
Пачеко
23
Педраса
4
Алексис
2
Вигарай
19
Эли
17
Пина
22
Вакасо
10
Медран
16
Эль-Хаддади
11
Гомес
9
Кркич
4-1-1-2-2
25
Барбоса
2
Рукавина
27
Гонсалес
4
Руис
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
70
Кастильехо
8
Форнальс
70
Бакка
94
Бакамбу
11
Гомес
19
Гарсия
19
Гарсия
11
Гомес
22
Вакасо
10
Ромеро
10
Ромеро
22
Вакасо
9
Кркич
19
Собрино
19
Собрино
9
Кркич
24
Коста
2
Гаспар
2
Гаспар
24
Коста
70
Бакка
90
Черышев
90
Черышев
70
Бакка
94
Бакамбу
19
Унал
19
Унал
94
Бакамбу
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Луис Субельдия
26
Андер Кантеро
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Алавес - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Мендисорроса
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