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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Метц
Анжер - Метц: обзор матча 17 сентября 2017
Анжер
17.09.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Метц
55'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Метц
90'
+6
Желтая карточка
Кафу
Желтая карточка
Т. Мангани
90'
+2
77'
Желтая карточка
И. Баллиу
62'
Желтая карточка
К. Филлипс
55'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ру
Пас отдал
М. Доссеви
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
3-1-3-2
30
Летеллье
21
Эндрю
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
9
Гийом
9
Экамби
3-2-3-1-1
1
Кавашима
6
Филлипс
19
Ниахате
4
Бишевац
20
Баллиу
14
Удоль
24
Коад
14
Доссеви
21
Поблет
11
Нгетт
26
Ру
Остались в запасе
Анжер
Метц
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Томас Дидийон
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Анжер - Метц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
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