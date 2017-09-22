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    Расписание матчей 22-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 11 тур
    22 сентября, пятница
    12:00
    Спартак М (мол)
    1:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    22 сентября, пятница
    16:00
    Динамо (мол)
    2:1
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 10 тур
    22 сентября, пятница
    18:00
    Торпедо Вл
    1:0
    Псков-747
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 23 тур
    22 сентября, пятница
    19:00
    Гомель
    0:0
    Днепр
    Матч завершен
    22 сентября, пятница
    20:45
    Динамо-Брест
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 6 тур
    22 сентября, пятница
    20:00
    Трабзонспор
    3:4
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 7 тур
    22 сентября, пятница
    20:00
    Ницца
    2:2
    Анжер
    Матч завершен
    22 сентября, пятница
    21:45
    Лилль
    0:4
    Монако
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 10 тур
    22 сентября, пятница
    20:00
    Нордшелланд
    2:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 6 тур
    22 сентября, пятница
    21:30
    Бавария
    2:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 8 тур
    22 сентября, пятница
    21:30
    Антверпен
    3:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 6 тур
    22 сентября, пятница
    22:00
    Альмерия
    3:0
    Севилья
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 7 тур
    22 сентября, пятница
    22:30
    Порту
    5:2
    Портимоненси
    Матч завершен
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