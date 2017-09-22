август 2017
сентябрь 2017
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 11 тур
22 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
22 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 10 тур
22 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2017, 23 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 6 тур
22 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2017/2018), 7 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 10 тур
22 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2017/2018), 6 тур
22 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 8 тур
Испания. Сегунда (2017/2018), 6 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 7 тур
22 сентября, пятница
22:30
Матч завершен