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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альмерия - Севилья
Альмерия - Севилья: обзор матча 22 сентября 2017
Альмерия
22.09.2017, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 6 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
76'
Т. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Севилья
ГОЛ! 1:0!
Т. Коста
76'
Желтая карточка
Верса
69'
Желтая карточка
Нано
59'
Начало матча
Статистика матча Альмерия - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
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- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
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14.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
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08.11.2026
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24.10.2026
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17.10.2026
Альмерия
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Информация о матче
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