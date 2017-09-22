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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 22 сентября 2017
Лилль
22.09.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 4
Завершен
Монако
24'
С. Йоветич
30'
Р. Геззаль
48'
Р. Фалькао
73'
Р. Фалькао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монако
Желтая карточка
Э. Понсе
88'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Р. Фалькао
70'
Желтая карточка
Жемерсон
60'
Желтая карточка
Р. Геззаль
48'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фалькао
30'
ГОЛ! 0:2!
Р. Геззаль
Пас отдал
А. Туре
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лилль
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
2-1-3-2-2
16
Меньян
32
Ие
6
Алонсо
10
Амаду
28
Биссума
29
Майя
26
Куаме
8
Бензия
21
Эль-Гази
7
Араухо
19
Пепе
4-1-2-1-2
16
Бенальо
6
Туре
21
Жемерсон
15
Глик
6
Жорже
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Геззаль
9
Лопеш
9
Йоветич
9
Фалькао
Остались в запасе
Лилль
Монако
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
27
Адама Дьякаби
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Лилль - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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