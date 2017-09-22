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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Аланьяспор
Трабзонспор - Аланьяспор: обзор матча 22 сентября 2017
Трабзонспор
22.09.2017, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 4
Завершен
Аланьяспор
10'
Ю. Куцка
21'
Б. Йылмаз
32'
Б. Йылмаз (П)
45+1'
В. Лав
55'
Ж. Фернандес
68'
В. Лав (П)
82'
В. Лав (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Аланьяспор
82'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
В. Лав
81'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Желтая карточка
Ю. Куцка
79'
68'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
В. Лав
Желтая карточка
О. Йокушлу
60'
55'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Б. Йылмаз
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Лав
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Йылмаз
32'
ГОЛ! 2:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Х. Соса
21'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Куцка
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
15
Томаш Губочан
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
17
Эмре Нефиз
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
2-5-1
18
Альварадо
27
Перейра
4
Дюрица
10
Шахан
33
Куцка
5
Йокушлу
7
Соса
33
Омюр
17
Йылмаз
4-2
1
Риу
8
Маниатис
33
Цавеллас
89
Гассама
21
Н'Сакаля
10
Фернандес
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Трабзонспор
Аланьяспор
15
Томаш Губочан
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
86
Юфук Чейлан
ВР
17
Эмре Нефиз
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
15
Томаш Губочан
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
17
Эмре Нефиз
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Трабзонспор - Аланьяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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