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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Анжер
Ницца - Анжер: обзор матча 22 сентября 2017
Ницца
22.09.2017, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
39'
М. Балотелли (П)
76'
И. Траоре (АГ)
12'
М. Павлович
34'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Анжер
Желтая карточка
Данте
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
И. Траоре
76'
75'
Желтая карточка
М. Павлович
Желтая карточка
Й. Кардиналь
71'
Желтая карточка
М. Балотелли
62'
Желтая карточка
М. Ле Марша
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Балотелли
39'
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Й. Эндрю
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Павлович
Пас отдал
А. Фульини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
4
Данте
13
Жалле
23
Ле Марша
2
Суке
26
Косьелло
6
Менди
33
Лис-Мелу
45
Балотелли
14
Плеа
10
Сен-Максимен
4-3-1-1
30
Летеллье
15
Мансе
8
Траоре
4
Павлович
21
Эндрю
10
Фульини
6
Мангани
19
Тарат
29
Тайт
9
Экамби
Остались в запасе
Ницца
Анжер
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Ницца - Анжер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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