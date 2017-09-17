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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 17 сентября 2017
Торино
17.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сампдория
13'
Д. Базелли
15'
А. Белотти
1'
Д. Сапата
34'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
Желтая карточка
Э. Моретти
90'
+1
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
60'
59'
Желтая карточка
И. Стринич
34'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
И. Стринич
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
Пас отдал
А. Льяич
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Базелли
Пас отдал
М. Ньянг
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Г. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-2-2-2
46
Сиригу
3
Баррека
63
Н'Кулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
22
Льяич
44
Фальке
99
Ньянг
11
Белотти
3-1-3-1-2
1
Пуджиони
23
Стринич
26
Сильвестре
13
Реджини
34
Торрейра
7
Сала
26
Прат
8
Баррето
11
Рамирес
27
Квальярелла
91
Сапата
Остались в запасе
Торино
Сампдория
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
22
Андреа Тоццо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Торино - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
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