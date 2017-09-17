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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 17 сентября 2017
ПСЖ
17.09.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Лион
75'
Марсело (АГ)
86'
Ж. Морель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Морель
86'
Желтая карточка
Т. Силва
81'
Желтая карточка
Неймар
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Марсело
75'
55'
Желтая карточка
Н. Фекир
Желтая карточка
Т. Мотта
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
4-2-2-2
23
Ареоля
3
Курзава
3
Кимпембе
3
Силва
10
Алвес
12
Рабьо
8
Мотта
10
Неймар
7
Дракслер
10
Кавани
10
Мбаппе
3-1-2-2
1
Лопеш
2
Тете
6
Марсело
21
Морель
29
Тусар
11
Траоре
10
Фекир
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
70
Максвел Корне
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ПСЖ - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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