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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Миннесота Юнайтед
Монреаль - Миннесота Юнайтед: обзор матча 17 сентября 2017
Монреаль
17.09.2017, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
9'
П. Берниер
55'
Б. Джемаили
20'
К. Молино (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
Б. Джемаили
55'
Желтая карточка
Б. Джемаили
53'
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Молино
ГОЛ! 1:0!
П. Берниер
Пас отдал
Б. Джемаили
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
6
Хассун Камара
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Патрис Берниер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
14
Жером Тьессон
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Монреаль
33
Марко Донадель
ЦП
Миннесота Юнайтед
19
Сэм Николсон
ЛВ
8
Йохан Венегас
ЦП
3-4-1
1
Буш
6
Камара
36
Кабрера
23
Киман
2
Ловиц
21
Джемаили
10
Пьятти
8
Берниер
45
Салазар
3-2
22
Шаттлвос
5
Кальво
4
Бач
14
Тьессон
13
Финлэй
18
Молино
Остались в запасе
Монреаль
Миннесота Юнайтед
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
19
Сэм Николсон
ЛВ
8
Йохан Венегас
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
19
Сэм Николсон
ЛВ
8
Йохан Венегас
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Монреаль - Миннесота Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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