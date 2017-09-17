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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Стандард
Эйпен - Стандард: обзор матча 17 сентября 2017
Эйпен
17.09.2017, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
2'
М. Лей
39'
П. М'Поку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Стандард
68'
Желтая карточка
М. Бокади
56'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Желтая карточка
Ж. Лотье
44'
41'
Желтая карточка
С. Поконьоли
39'
ГОЛ! 1:1!
П. М'Поку
Пас отдал
К. Фай
ГОЛ! 1:0!
М. Лей
Пас отдал
Н. Вердье
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
9
Мбай Лей
ЦФ
99
Николя Вердье
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
19
Константинос Лайфис
ЦП
12
Мервиль Бокади
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Эйпен
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
2-3
1
ван Кромбрадж
4
Лотье
22
Блондель
30
Афиф
99
Вердье
9
Лей
2-3-3
13
Очоа
15
Поконьоли
19
Фай
19
Лайфис
12
Бокади
4
Уче
77
Ндонгала
40
М'Поку
9
Чоп
Остались в запасе
Эйпен
Стандард
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Эйпен - Стандард
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
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