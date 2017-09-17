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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фейеноорд
ПСВ - Фейеноорд: обзор матча 17 сентября 2017
ПСВ
17.09.2017, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
2'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Фейеноорд
Желтая карточка
Б. Рамселар
87'
68'
Желтая карточка
Й. Торнстра
61'
Желтая карточка
Р. Хапс
Желтая карточка
С. Бергвейн
50'
44'
Вторая желтая
С. Бергейс
23'
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
16'
Желтая карточка
С. Бергейс
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейро
Пас отдал
Ю. Локадия
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Фейеноорд
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-1-2-3
41
Зут
4
Ариас
5
Швааб
77
Изима-Мирен
30
Бренет
20
Хендрикс
26
Перейро
8
ван Гинкел
34
Бергвейн
26
де Йонг
9
Локадия
3-1-4-1-1
25
Джонс
4
Дикс
31
Боттегин
70
Хапс
21
Торнстра
52
Вилена
20
Эль-Ахмади
6
ван дер Хейден
23
Бергейс
14
Бутьюс
29
Крамер
Остались в запасе
ПСВ
Фейеноорд
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Остались в запасе
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча ПСВ - Фейеноорд
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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