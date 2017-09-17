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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Марсель
Амьен - Марсель: обзор матча 17 сентября 2017
Амьен
17.09.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
52'
К. Н'Жи
55'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Марсель
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Н'Жи
Пас отдал
Ф. Товен
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Н'Жи
40'
Желтая карточка
К. Н'Жи
31'
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
П. Жуано
14'
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Марсель
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Гютне
3
Аденьон
2
Жуано
2
Эль-Хаджам
18
Дибасси
6
Монконду
23
Иельш
27
Манзала
5
Какута
11
Конате
4-1-1-3-1
16
Пеле
2
Сакаи
23
Рами
6
Роланду
23
Амави
14
Густаво
99
Ангисса
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
9
Н'Жи
Остались в запасе
Амьен
Марсель
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Эммануэль Буржо
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Амьен - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
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