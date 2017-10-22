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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 22 октября 2017
Эвертон
22.10.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 5
Завершен
Арсенал
12'
У. Руни
90+3'
У. Ниасс
40'
Н. Монреаль
53'
М. Озил
74'
А. Ляказетт
90'
А. Рэмзи
90+5'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
90'
+5
ГОЛ! 2:5!
А. Санчес
ГОЛ! 2:4!
У. Ниасс
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:4!
А. Рэмзи
Пас отдал
Д. Уилшир
86'
Желтая карточка
Л. Косиельни
74'
ГОЛ! 1:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Озил
Вторая желтая
И. Гуйе
68'
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Озил
Пас отдал
А. Санчес
40'
ГОЛ! 1:1!
Н. Монреаль
Желтая карточка
И. Гуйе
34'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
16'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Дэви Классен
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-2-2
1
Пикфорд
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Кин
3
Кенни
5
Гуйе
5
Уилльямс
10
Влашич
10
Сигурдссон
32
Руни
9
Калверт-Льюин
3-3-1-1-2
1
Чех
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
2
Бельерин
34
Джака
23
Колашинац
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
91
Ляказетт
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
18
Дэви Классен
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
18
Дэви Классен
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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