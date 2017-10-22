Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 22 октября 2017
Фрайбург
22.10.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Герта
52'
Я. Хаберер (П)
80'
С. Калу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Калу
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
62'
Желтая карточка
Н. Хефлер
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Хаберер
52'
43'
Желтая карточка
Н. Штарк
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
33'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
15'
15'
Желтая карточка
В. Ибишевич
13'
Желтая карточка
М. Леки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
15
Линхарт
15
Штенцель
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
23
Шустер
7
Нидерлехнер
33
Терраццино
3-2-1-2-2
22
Ярстейн
4
Рекик
4
Штарк
28
Лустенбергер
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
7
Леки
8
Дуда
8
Калу
11
Ибишевич
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
19
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Фрайбург - Герта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Фрайбург
Герта
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+