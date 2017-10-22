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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 22 октября 2017
Урал
22.10.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
33'
Н. Димитров
79'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ахмат
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Евсеев
90'
+2
87'
Желтая карточка
Б. Бериша
86'
Замена
А. Бацуев
️️️️
А. Швец
ГОЛ! 2:0!
А. Евсеев
Пас отдал
Д. Кулаков
79'
Замена
Н. Глушков
️️️️
В. Ильин
71'
66'
Замена
Раванелли
️️️️
О. Роши
Замена
А. Фидлер
️️️️
Ю. Бавин
64'
Желтая карточка
В. Ильин
59'
55'
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
Г. Балажиц
54'
39'
Замена
Л. Жаба
️️️️
З. Садаев
ГОЛ! 1:0!
Н. Димитров
Пас отдал
Д. Кулаков
33'
Желтая карточка
П. Бумаль
26'
5'
Желтая карточка
А. Швец
3'
Пенальти не реализован!
Родолфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Балажиц
23
Чернов
15
Кулаков
20
Бумаль
94
Евсеев
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-3-2-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
4
Анхель
2
Родолфо
21
Роши
0
Швец
11
Исмаэл
95
Митришев
7
Бериша
9
Садаев
94
Евсеев
92
Емельянов
92
Емельянов
94
Евсеев
40
Бавин
10
Фидлер
10
Фидлер
40
Бавин
98
Ильин
47
Глушков
47
Глушков
98
Ильин
9
Садаев
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
9
Садаев
21
Роши
12
Раванелли
12
Раванелли
21
Роши
0
Швец
95
Бацуев
95
Бацуев
0
Швец
Остались в запасе
Урал
Ахмат
9
Дмитрий Билоног
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
9
Дмитрий Билоног
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Георгий Чантурия
ПП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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