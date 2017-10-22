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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Спортинг
Райо Вальекано - Спортинг: обзор матча 22 октября 2017
Райо Вальекано
22.10.2017, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 11 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
6'
М. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Спортинг
87'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
47'
Желтая карточка
М. Сантос
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Сантос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Райо Вальекано
0
Марио Фернандес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
3-1-2
1
Гарсия
5
Дорадо
2
Веласкес
2
Байано
8
Лопес
8
Трехо
23
Эмбарба
1-3-2-1
13
Мариньо
93
Барба
6
Альварес
4
Бергантиньос
18
Лопес Бланко
14
Гарсия
16
Гомес
27
Сантос
Остались в запасе
Райо Вальекано
Спортинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
9
Манушу
ЦФ
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Райо Вальекано - Спортинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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