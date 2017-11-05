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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Жирона
Леванте - Жирона: обзор матча 05 ноября 2017
Леванте
05.11.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
90+2'
Э. Унал
58'
Б. Гарсия
83'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Жирона
ГОЛ! 1:2!
Э. Унал
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Лерма
86'
83'
ГОЛ! 0:2!
К. Стуани
Пас отдал
П. Понс
72'
Желтая карточка
П. Понс
Желтая карточка
С. Поштиго
70'
61'
Желтая карточка
П. Маффео
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гарсия
Пас отдал
А. Гранель
18'
Желтая карточка
Хуанпе
Желтая карточка
Чема
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Тоньо
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
14
Саму
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
3-2-2-2
25
Тоньо
21
Поштиго
5
Чема
19
Лопес
8
Лерма
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
19
Унал
25
Моралес
4-1-2-2-1
37
Буну
24
Маффео
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
5
Муниеса
8
Понс
11
Адай
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Леванте
Жирона
8
Шейк Дукур
ОП
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Леванте - Жирона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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