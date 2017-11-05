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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Беневенто
Ювентус - Беневенто: обзор матча 05 ноября 2017
Ювентус
05.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Беневенто
57'
Г. Игуаин
66'
Х. Куадрадо
19'
А. Чичиретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Беневенто
Желтая карточка
Ф. Бернардески
90'
85'
Желтая карточка
Л. Антеи
Желтая карточка
Г. Игуаин
73'
ГОЛ! 2:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
А. Сандро
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Б. Матюиди
57'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Чибса
Желтая карточка
К. Маркизио
41'
37'
Желтая карточка
Д. Катальди
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Чичиретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
14
Кьеллини
24
Ругани
22
Де Шильо
8
Матюиди
10
Маркизио
7
Куадрадо
11
Коста
9
Игуаин
21
Дибала
3-5-1
91
Бриноли
6
Джимсити
17
Ди Кьяра
51
Антеи
33
Лазаар
13
Чибса
10
Виола
32
Катальди
10
Чичиретти
55
Арментерос
Остались в запасе
Ювентус
Беневенто
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Вид Белец
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Ювентус - Беневенто
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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