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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Стандард
Беверен - Стандард: обзор матча 08 декабря 2017
Беверен
08.12.2017, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
36'
И. Сек
49'
И. Телин
15'
Р. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Стандард
52'
Желтая карточка
Р. Марин
ГОЛ! 2:1!
И. Телин
49'
ГОЛ! 1:1!
И. Сек
36'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марин
Желтая карточка
В. Ангбан
12'
10'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
33
Дави Руф
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
12
Бени Бадибанга
ЦФ
2-3-3
33
Руф
4
Камачо
16
Морен
18
Янс
7
Ангбан
15
Сек
11
Ампома
55
Диркс
92
Телин
3-3-2
13
Очоа
7
Лучкевич
15
Поконьоли
39
Каванда
18
Марин
4
Уче
19
Лайфис
40
М'Поку
70
Са
Остались в запасе
Беверен
Стандард
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
12
Бени Бадибанга
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
12
Бени Бадибанга
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Беверен - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
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Беверен
Стандард
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2023.01.18 15:45
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2023.01.18 11:57
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