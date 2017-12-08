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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Страсбур
Бордо - Страсбур: обзор матча 08 декабря 2017
Бордо
08.12.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 3
Завершен
Страсбур
2'
С. Баокен
38'
Д. Ленар
64'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Страсбур
64'
ГОЛ! 0:3!
М. Терье
Желтая карточка
Ю. Санкаре
59'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
57'
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ленар
19'
Желтая карточка
Э. Сека
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Баокен
Пас отдал
М. Терье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
6
Жереми Гримм
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Бордо
40
Жером Приор
ВР
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
Страсбур
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
2-3-3
56
Костиль
33
Йованович
20
Сабали
28
Тулалан
21
Лерагер
23
Вада
12
де Превилль
19
Менди
7
Кафу
4-1-2-1-2
90
Окиджа
70
Лала
26
Коне
22
Сека
12
Мангане
14
Аолу
6
Гримм
14
Ленар
11
Терье
10
Да Кошта
13
Баокен
Остались в запасе
Бордо
Страсбур
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
Остались в запасе
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
29
Куэнтин Отон
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Бордо - Страсбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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