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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 08 декабря 2017
Штутгарт
08.12.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Байер
20'
К. Хаверц
80'
Л. Бендер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
80'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бендер
Пас отдал
Л. Бэйли
75'
Желтая карточка
К. Хаверц
Желтая карточка
С. Аскасибар
71'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Бэйли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Байер
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
28
Бадштубер
35
Камински
2
Инсуа
32
Баумгартль
28
Павар
25
Аскасибар
19
Озкан
4
Гентнер
9
Теродде
11
Донис
4-1-1-4
1
Лено
8
Бендер
5
Бендер
4
Рецос
4
Та
31
Кор
8
Брандт
17
Бэйли
29
Хаверц
31
Фолланд
14
Мехмеди
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Штутгарт - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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