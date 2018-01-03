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    Расписание матчей 03-01-2018

    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2017/2018), 1/8 финала, первый матч
    3 января, среда
    21:00
    Лейда
    0:4
    Атлетико
    Матч завершен
    3 января, среда
    21:00
    Форментера
    1:3
    Алавес
    Матч завершен
    3 января, среда
    23:00
    Кадис
    0:2
    Севилья
    Матч завершен
    3 января, среда
    23:00
    Лас-Пальмас
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 16 тур
    3 января, среда
    21:15
    Авеш
    1:2
    Морейренcе
    Матч завершен
    3 января, среда
    21:15
    Боавишта
    1:3
    Брага
    Матч завершен
    3 января, среда
    21:15
    Маритиму
    1:2
    Шавиш
    Матч завершен
    3 января, среда
    23:15
    Риу Аве
    4:2
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    3 января, среда
    23:15
    Фейренсе
    1:2
    Порту
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2017/2018), 1/4 финала
    3 января, среда
    22:45
    Ювентус
    2:0
    Торино
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 22 тур
    3 января, среда
    22:45
    Арсенал
    2:2
    Челси
    Матч завершен
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