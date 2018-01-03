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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лейда - Атлетико
Лейда - Атлетико: обзор матча 03 января 2018
Лейда
03.01.2018, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Атлетико
33'
Д. Годин
37'
Ф. Торрес
69'
Д. Коста
90+2'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лейда - Атлетико
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Гризманн
69'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коста
Пас отдал
Хуанфран
37'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
К. Гамейро
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Годин
Пас отдал
Я. Карраско
Начало матча
Статистика матча Лейда - Атлетико
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лейда
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
0 : 1
13.11.2022
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 0
16.12.2020
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
3 : 0
09.01.2018
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лейда
0 : 4
03.01.2018
Атлетико
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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