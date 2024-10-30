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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лейда - Баракалдо
Лейда - Баракалдо: обзор матча 30 октября 2024
Лейда
30.10.2024, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Баракалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Лейда - Баракалдо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лейда
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
0 : 1
13.11.2022
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 0
16.12.2020
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
3 : 0
09.01.2018
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лейда
0 : 4
03.01.2018
Атлетико
Баракалдо
Испания. Кубок, 2 раунд
Баракалдо
1 : 2
05.12.2024
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Баракалдо
0 : 0
01.11.2023
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Валенсия
2 : 0
16.12.2015
Баракалдо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Баракалдо
1 : 3
02.12.2015
Валенсия
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Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
2024.12.22 11:35
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Лейду» и вышел в четвертьфинал
2018.01.09 23:20
1
В матче «Лейды» и «Атлетико» фанаты устроили потасовку на трибунах
2018.01.04 08:45
Кубок Испании. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Лейду», «Алавес» обыграл «Форментеру»
2018.01.03 22:49
Коста вошел в заявку «Атлетико» на матч Кубка Испании с «Лейдой» и может впервые выйти на поле в этом сезоне
2018.01.02 20:16
2
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Лейду» и вышел в четвертьфинал
2018.01.09 23:20
1
В матче «Лейды» и «Атлетико» фанаты устроили потасовку на трибунах
2018.01.04 08:45
Кубок Испании. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Лейду», «Алавес» обыграл «Форментеру»
2018.01.03 22:49
Коста вошел в заявку «Атлетико» на матч Кубка Испании с «Лейдой» и может впервые выйти на поле в этом сезоне
2018.01.02 20:16
2
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» на выезде с минимальным счетом обыграл «Лейду»
2017.10.26 22:20
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
2024.12.22 11:35
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