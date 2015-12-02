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Расписание матчей
Испания. Кубок
Баракалдо - Валенсия
Баракалдо - Валенсия: обзор матча 02 декабря 2015
Баракалдо
02.12.2015, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Баракалдо - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Баракалдо
Испания. Кубок, 2 раунд
Баракалдо
1 : 2
05.12.2024
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Испания. Кубок, 1 раунд
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1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
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0 : 0
01.11.2023
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Валенсия
2 : 0
16.12.2015
Баракалдо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Баракалдо
1 : 3
02.12.2015
Валенсия
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21.11.2026
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Валенсия
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07.11.2026
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Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
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